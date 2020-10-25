Черчесов поздравил Хабиба с защитой титула

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в Instagram поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!» — написал он.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Для Нурмагомедова эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.