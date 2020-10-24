Судьи неправильно посчитали баллы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи

В оценках Елизаветы Туктамышевой за короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи изначально была допущена ошибка.

Первое время в итоговом протоколе значилось 76,36 балла, однако это оказалось математической ошибкой, поскольку реальная оценка фигуристки — 77,36. Напомним, ученица Алексея Мишина исполнила в прокате тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной флип.

Место Туктамышевой по итогам короткой программы не изменилось — она по-прежнему третья, однако теперь ее отставание от Анны Щербаковой, занимающей вторую позицию, сократилось до 0,11 балла. Лидирует в таблице 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева (78,41 балла).

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова заплакала после неудачного выступления на этапе Кубка в Сочи.