Продюсера «Бригады» лишили водительский прав почти на два года

Каскадер, продюсер и автор идеи культовой «Бригады» Александр Иншаков на почти два года лишен водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, сотрудники ГИБДД остановили Иншакова в ночь на 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади в Москве. По словам инспекторов, от Иншакова исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти тест на месте в присутствии понятых, но он дважды отказался.

Судебное разбирательство, подчеркивает Mash, прошло без участия продюсера «Бригады». При этом на суде были представлены все доказательства его вины — протоколы ГИБДД, акт об отказе от медицинского освидетельствования, рапорт инспектора и показания понятых.

На основании этого в 2025 году суд оштрафовал Иншакова на 30 тыс. рублей и на лишил его водительских прав на год и восемь месяцев.

В декабре 2025 года Telegram-канал Mash утверждал, что 79-летний Иншаков попал в больницу в состоянии средней степени. Ему якобы диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма. Однако затем каскадер опроверг эту информацию.

