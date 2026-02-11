Гадалка запугала пенсионерку проклятием и забрала ее накопления ради «обряда очищения»

На Урале гадалка обманула пенсионерку на 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержали гадалку, которая похищала деньги у жертв, запугивая их «проклятием». Об этом стало известно Ura.ru.

В полиции сообщили, что 35-летняя Александра Б. из Красноуральска, уже привлекалась к ответственности, но отделалась штрафом. В декабре прошлого года мошенница случайно познакомилась на улице с пенсионеркой и предложила погадать на руке, предупредив ее о возможной порче.

Бабушка пригласила незнакомку в квартиру, где та с помощью куриного яйца убедила жертву, что на нее «наложено проклятие». Кроме того, аферистка внушила ей, что негативная энергия сконцентрирована в деньгах и драгоценностях.

Тогда пожилая достала все свои накопления — около 200 тыс. рублей — и передала ведунье, которая пообещала провести обряд очищения и вернуть их на следующий день, но в итоге просто забрала деньги и скрылась.

Аферистку подозревают в четырех аналогичных преступлениях. Она находится под стражей. Ведется следствие.

Ранее российская пенсионерка поняла, что ее обманывают, но все равно отдала деньги мошенникам.