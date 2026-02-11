Размер шрифта
В России раскрыли главных соперников Зеленского на выборах

Политолог Жарихин: Залужный и Кличко станут соперниками Зеленского на выборах
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможными кандидатами в президенты Украины на выборах могут стать Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и экс-глава государства Петр Порошенко. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Владимир Жарихин.

По его оценке, главным соперником Зеленского станет Залужный, однако в выборах примут участие и другие кандидаты. Он не исключил, что это будут Кличко и Порошенко.

«Кличко — человек Германии. Но Германия в данном случае вряд ли сможет продвинуть своего кандидата из-за ситуации в отношениях с Великобританией, с США. Так что победить ему не удастся. Шансы есть у Залужного, но их меньше, чем у Зеленского», — сказал Жарихин.

Несмотря на то, что по опросам Зеленский уступает Залужному, результат будет зависеть от уровня проведения выборов и масштабов фальсификаций, сказал эксперт.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее в России заявили, что Трамп «продавит» тему выборов на Украине.
 
