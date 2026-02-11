В США сообщили о возможном обнаружении обломков советской станции «Луна‑9»

Американские исследователи сообщили о возможном обнаружении останков советской автоматической станции «Луна‑9», первого аппарата, успешно севшего на Луну в 1966 году. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на отчеты двух исследовательских групп.

«Луна‑9» была небольшим модулем диаметром около 60 см — такие размеры значительно затрудняют обнаружение с орбиты. После мягкой посадки аппарат проработал на поверхности Луны 75 часов и передал на Землю первые панорамные снимки лунного ландшафта. Телепанорамы открыли новый этап исследований спутника Земли, однако до сих пор точное место крушения космического модуля оставалось неизвестным.

По данным NYT, вычислить вероятное местоположение «Луны‑9» удалось с помощью снимков камеры LROC на борту орбитального аппарата NASA, наблюдающего за Луной с 2009 года. Анализируя фотографии поверхности, исследователи смогли сопоставить их с панорамами, переданными самой «Луной‑9», и выделить потенциальное место посадки.

При этом группы расходятся во мнениях о точных координатах. Первая команда указала на небольшой участок, где, вероятно, находятся обломки аппарата. Другая группа из Центра планетарных наук университета Биркбека (Лондон) использовала алгоритм YOLO-ETA, обученный на артефактах прошлых лунных миссий. Программа выделила несколько точек примерно в 10 км от официальных координат, одна из которых выглядит как сферический посадочный модуль с двумя темными пятнами, возможно, остатками оболочки.

Эксперты отмечают, что разрешение LROC позволяет проводить исследования с точностью до одного квадратного метра, но для точного подтверждения останков «Луны‑9» потребуются данные с индийского орбитального аппарата «Чандраян‑2», обладающего более высоким разрешением. Индийские ученые согласились снять область поиска в ближайшее время.

