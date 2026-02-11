Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

В США сообщили о возможном обнаружении обломков советской станции «Луна‑9»

NYT: обнаружены вероятные обломки советской межпланетной станции «Луна‑9»
Иван Денисенко/РИА Новости

Американские исследователи сообщили о возможном обнаружении останков советской автоматической станции «Луна‑9», первого аппарата, успешно севшего на Луну в 1966 году. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на отчеты двух исследовательских групп.

«Луна‑9» была небольшим модулем диаметром около 60 см — такие размеры значительно затрудняют обнаружение с орбиты. После мягкой посадки аппарат проработал на поверхности Луны 75 часов и передал на Землю первые панорамные снимки лунного ландшафта. Телепанорамы открыли новый этап исследований спутника Земли, однако до сих пор точное место крушения космического модуля оставалось неизвестным.

По данным NYT, вычислить вероятное местоположение «Луны‑9» удалось с помощью снимков камеры LROC на борту орбитального аппарата NASA, наблюдающего за Луной с 2009 года. Анализируя фотографии поверхности, исследователи смогли сопоставить их с панорамами, переданными самой «Луной‑9», и выделить потенциальное место посадки.

При этом группы расходятся во мнениях о точных координатах. Первая команда указала на небольшой участок, где, вероятно, находятся обломки аппарата. Другая группа из Центра планетарных наук университета Биркбека (Лондон) использовала алгоритм YOLO-ETA, обученный на артефактах прошлых лунных миссий. Программа выделила несколько точек примерно в 10 км от официальных координат, одна из которых выглядит как сферический посадочный модуль с двумя темными пятнами, возможно, остатками оболочки.

Эксперты отмечают, что разрешение LROC позволяет проводить исследования с точностью до одного квадратного метра, но для точного подтверждения останков «Луны‑9» потребуются данные с индийского орбитального аппарата «Чандраян‑2», обладающего более высоким разрешением. Индийские ученые согласились снять область поиска в ближайшее время.

Ранее в России анонсировали первый пуск частной ракеты в космос.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!