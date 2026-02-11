Лавров увидел в запрете РФ покупать нефть Венесуэлы проявление «доктрины Донро»

Соединенные Штаты придерживаются «доктрины Донро», чему свидетельствует запрет в отношении России, Китая и Ирана на участие в нефтяном секторе Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что новая американская доктрине утверждает, что Вашингтон самостоятельно будет «разбираться» в западном полушарии, без присутствия там других игроков.

«И, кстати, эта доктрина подтверждается тем, что после того, что произошло в отношении Венесуэлы, <...> прямым решением министра финансов запрещено России, Китаю, Ирану участвовать в каких-либо операциях, связанных с нефтедобычей и продажей нефти в Венесуэле», — подчеркнул он.

До этого американский портал Axios пояснил, что «доктрина Донро» является актуализированной версией «доктрины Монро», которую представил пятый президент США Джеймс Монро в декабре 1823 года. По мнению авторов издания, Трамп через эту доктрину пытается установить в мире новый порядок. В обновленном документе Западное полушарие признается сферой влияния США. Любые посягательства на этот регион со стороны не только противников, но и союзников США, будут пресекаться, говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что «доктрина Донро» призвана обеспечить безопасность Западного полушария.