Лавров заявил, что не в курсе о якобы отказе Индии от нефти из России

Лавров заявил, что не получал информации об отказе Индии покупать нефть у России
Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия прекратит покупать нефть у России. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что никто, кроме президента США Дональда Трампа, не заявлял об отказе Индии прекращать закупки. Министр уточнил, что больше ни от кого не слышал подобного, в том числе премьер-министра Нарендры Моди или других «индийских участников». У Москвы нет оснований полагать, что договоренности России и Индии подвергаются какому-то риску, подчеркнул Лавров.

«У нас нет оснований полагать, что договоренности, которые на высшем уровне достигаются, которые между правительствами двух стран достигаются, российским и индийским, что эти договоренности подвергаются какому-то риску», — сказал он.

До этого Reuters писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.
 
