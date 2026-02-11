Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лукашенко не посетит первое заседание «Совета мира»

Эйсмонт: Лукашенко не посетит США по приглашению Трампа
РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетит США по приглашению президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газете «Ведомости» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Приглашение на первую встречу лидеров в рамках «Совета мира» было получено слишком поздно. Вместо президента Белоруссию на первом заседании Совета будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков, рассказала Эйсмонт.

«Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, в Минске «принимают во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за санкций, в первую очередь Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира». Он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, Китай и Украина. 20 января Лукашенко первым публично подписал решение о вхождении в этот орган.

Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!