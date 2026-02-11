Российские силы ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли комбинированный удар по ряду объектов энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах военных. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе.

До этого в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

Кроме того, российские войска атаковали места запуска дронов дальнего радиуса действия вооруженных сил Украины (ВСУ), которые били по гражданским объектам РФ. Территориально места запуска располагались в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.

Ранее эксперт раскрыл, как защитить от обстрелов приграничные регионы России.