«Невежество и зависть»: россиян обвинили в злоупотреблении кредитами

Россияне зачастую слишком сильно стремятся соответствовать красивым картинкам из соцсетей, что, с учетом отсутствия базовой финансовой грамотности, затягивает их в кредитную кабалу. Вместо акцента на заработке, многие предпочитают пользоваться кредитками, заявила клинический психолог Мария Вольная.

«Первый фактор – это невежество и отсутствие базовой финансовой грамотности. То есть человек с потребительским кредитом, ипотекой расходует энергию не на развитие, а на удовлетворение базовых потребностей», — отметила она в пресс-центре НСН.

В такой ситуации, по словам психолога, многие начинают зацикливаться на закрытии долга, а не на увеличении заработка, что заставляет их лишь перекладывать деньги с кредитки на кредитку. Причем немалую роль в этом негативном сценарии играют соцсети, которые преимущественно демонстрируют красивую жизнь, к которой начинают стремиться пользователи.

При этом Вольная подчеркнула, что сильное негативное влияние оказывают социальные сети, которые побуждают вести роскошный образ жизни, даже если он не по карману.

«У человека появляется зависть, и он всеми силами старается соответствовать глянцевой картинке: покупает себе машину, которую не может позволить по доходам», — пояснила Вольная.

Она назвала такое поведение инфантильным, подчеркнув, что намного разумнее было бы заниматься саморазвитием, чем строить иллюзорную картинку идеальной жизни.

До этого из данных Центробанка выяснилось, что объем просроченной задолженности россиян по необеспеченным кредитам к 2026 году достиг рекордных 1,65 трлн рублей – это почти на треть больше, чем годом ранее. За год объем просроченной задолженности по жилищным кредитам вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей.

Ранее коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит.