Лавров рассказал об отношении РФ к «Совету мира»

Лавров: Москва сейчас прорабатывает свое отношение к Совету мира
Российская сторона на данный момент прорабатывает свое отношение к «Совету мира». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Наше отношение к «Совету мира», мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета безопасности ООН», — сказал глава внешнеполитического ведомства на «правительственном часе» в Госдуме.

9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала ответа на предложение главы РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе.
 
