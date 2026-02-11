Размер шрифта
Актер Владимир Рулла умер на 78-м году жизни

Умер актер Владимир Рулла, известный по роли в «Одинокой женщине с ребенком»
РАМТ

Артист театра Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«9 февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТе», — сказано в сообщении.

Актер родился 8 мая 1948 года. В 1971 году окончил Театральное училище имени Щепкина. Начинал карьеру в Кировском ТЮЗе, затем был приглашен в Центральный детский театр, который впоследствии стал Российским академическим молодежным театром (РАМТ).

В РАМТ он работал с 1981 по 2004 год, за это время исполнил более 30 ролей. Среди постановок с его участием — «Приключения Тома Сойера», «Поллианна», «Три толстяка», «Зеленая птичка», «Жаннета», а также «Орфей и Эвридика», «Снежная королева» и «Фауст. Первый вариант».

Кроме работы в театре, актер снимался в фильмах «Одинокая женщина с ребенком» и «Солнечный удар», а также участвовал в телеспектаклях «Сон с продолжением» и «Письма к другу».

Ранее умер учитель Хелены Бонем Картер и Эммы Томпсон.
 
