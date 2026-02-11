В Латвии защищавший русский язык депутат заявил о прослушке в машине

В Латвии депутат Росликов нашел прослушку у себя в машине

В Латвии лидер партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбудили уголовное дело за слова в поддержку русского языка, нашел в своем автомобиле микрофоны и системы слежения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что в его личном автомобиле нашли два микрофона и оборудование для отслеживания передвижений. По его словам, о случившемся уведомлены государственные структуры.

Политик сообщил, что на место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали наличие устройств, однако изымать их не стали. Он добавил, что намерен обратиться в Службу государственной безопасности Латвии, поскольку подобное оборудование, по его словам, могут демонтировать только специалисты этого ведомства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обнаружения устройств на момент публикации не поступало.

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила в отношении Росликова уголовное дело. Поводом стало его выступление в парламенте 5 июня, где он заявил, что русский язык является родным для значительной части населения страны, и выступил против инициативы, связанной с пересмотром языковой политики. Ведомство подозревает его в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти».

Ранее в Латвии осудили правозащитника за участие в конференции в России, обвинив в разжигании ненависти и помощи иностранному государству.