Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Латвии защищавший русский язык депутат заявил о прослушке в машине

В Латвии депутат Росликов нашел прослушку у себя в машине
Aleksejs Roslikovs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Латвии лидер партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбудили уголовное дело за слова в поддержку русского языка, нашел в своем автомобиле микрофоны и системы слежения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что в его личном автомобиле нашли два микрофона и оборудование для отслеживания передвижений. По его словам, о случившемся уведомлены государственные структуры.

Политик сообщил, что на место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали наличие устройств, однако изымать их не стали. Он добавил, что намерен обратиться в Службу государственной безопасности Латвии, поскольку подобное оборудование, по его словам, могут демонтировать только специалисты этого ведомства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обнаружения устройств на момент публикации не поступало.

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила в отношении Росликова уголовное дело. Поводом стало его выступление в парламенте 5 июня, где он заявил, что русский язык является родным для значительной части населения страны, и выступил против инициативы, связанной с пересмотром языковой политики. Ведомство подозревает его в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти».

Ранее в Латвии осудили правозащитника за участие в конференции в России, обвинив в разжигании ненависти и помощи иностранному государству.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!