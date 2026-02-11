Размер шрифта
Найден сигнал мозга, способный «заставить» организм терять жир

NatMet: особый сигнал мозга может запускать потерю жира без диеты
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что особые сигнал из головного мозга через гормон лептин может заставлять организм терять жировые запасы в костном мозге и других труднодоступных местах, даже если человек ест столько же, сколько обычно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).

Исследователи сосредоточились на особой популяции жировых клеток, расположенных глубоко в костном мозге. Около 70% костного мозга у взрослого человека заполнено жиром, который практически не реагирует на диету и физическую нагрузку. Эти клетки, получившие название конститутивных адипоцитов костного мозга, вырабатывают большое количество белков, блокирующих расщепление жира, из-за чего считаются «стабильными».

В экспериментах на мышах длительное введение лептина непосредственно в головной мозг изменяло регуляцию обмена веществ. У животных снижались уровни глюкозы и инсулина, уменьшалась активность белков, тормозящих липолиз (расщепление жира), и в течение нескольких дней происходила практически полная потеря жировой массы — при том, что объем потребляемой пищи не менялся.

Авторы подчеркивают, что механизм чрезвычайно мощный и требует осторожности. Стабильные адипоциты находятся не только в костном мозге, но и в области кистей, стоп и вокруг важных желез. При тяжелых истощающих заболеваниях чрезмерная потеря такого жира может приводить к переломам костей и ухудшению качества жизни.

По мнению исследователей, понимание этого механизма может помочь разработать методы сохранения жировой ткани у пациентов с кахексией — тяжелым истощением при хронических заболеваниях. В то же время управляемое воздействие на «устойчивые» жировые депо в перспективе может открыть новые подходы к лечению ожирения.

Ранее была названа скрытая опасность ожирения для мозга.
 
