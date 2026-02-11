Российским военным поднимут оклады

В Минобороны предложили с 1 октября повысить оклады военных на 4%

Минобороны России предлагает с 1 октября повысить оклады военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Проектом постановления, разработанного оборонным ведомством, предусматривается повысить в 1,04 раза (на 4%): размеры окладов контрактникам, призывникам, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, сотрудникам МВД, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения РФ, пожарным, а также таможенникам и сотрудникам органов федеральной фельдъегерской связи.

В январе депутат Госдумы Михаил Делягин попросил Минобороны проверить публикации из Telegram-каналов о низких зарплатах военнослужащих сил ПВО. В письме к министру Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», парламентарий отметил, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.

Ранее в Госдуме попросили поднять зарплаты медикам военных госпиталей.