Лавров обвинил генсека ООН в выполнении политического заказа Запада

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш вместо следования требованиям Устава ООН выполняет политический заказ коллективного Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

29 января Антониу Гутерриш заявил, что секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять это утверждение генсек ООН не стал.

После этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Гутерриша, есть ли у Донбасса и Крыма, которые были присоединены к Украине в 1956 году, право на самоопределение в контексте статьи 1 Устава ООН, как и у жителей Гренландии.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом по поводу новых регионов.