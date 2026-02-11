Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров раскрыл, как Россия ответит на возможную милитаризацию Гренландии

Лавров: Россия примет военно-технические меры в случае милитаризации Гренландии
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Россия в случае милитаризации Гренландии примет ответные военно-технические меры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передают «Известия».

«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры», — сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

При этом глава российского МИД напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что тема Гренландии сейчас «напрямую не касается России». Лавров подчеркнул, что власти США, Дании и Гренландии должны сами разобраться с учетом мнения жителей острова.

«Наша принципиальная позиция, тем не менее, — Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества», — резюмировал Лавров.

До этого военный эксперт Александр Степанов выразил мнение, что США хотят обеспечить милитаризацию арктического направления, а Гренландия является для них приоритетным плацдармом. По мнению эксперта, в связи с этим Вашингтон может развернуть в Гренландии новую военную инфраструктуру. В частности, на территории острова может появиться американская база материально-технического сопровождения атомного подводного флота, считает Степанов.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.

Ранее Захарова заявила, что европейцы превратились из счастливых вассалов в рабов.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!