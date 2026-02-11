Лавров раскрыл, как Россия ответит на возможную милитаризацию Гренландии

Россия в случае милитаризации Гренландии примет ответные военно-технические меры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передают «Известия».

«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры», — сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

При этом глава российского МИД напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что тема Гренландии сейчас «напрямую не касается России». Лавров подчеркнул, что власти США, Дании и Гренландии должны сами разобраться с учетом мнения жителей острова.

«Наша принципиальная позиция, тем не менее, — Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества», — резюмировал Лавров.

До этого военный эксперт Александр Степанов выразил мнение, что США хотят обеспечить милитаризацию арктического направления, а Гренландия является для них приоритетным плацдармом. По мнению эксперта, в связи с этим Вашингтон может развернуть в Гренландии новую военную инфраструктуру. В частности, на территории острова может появиться американская база материально-технического сопровождения атомного подводного флота, считает Степанов.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.

