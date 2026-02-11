Минстрой отреагировал на возмущение россиян резким подорожанием услуг ЖКХ

Минстрой заявил о мониторинге тарифов ЖКХ после жалоб россиян на их рост

Цены на ЖКУ и корректность платежных уведомлений отслеживаются, «заявили» в Минстрое после жалоб россиян на резкий рост стоимости коммунальных услуг.

Ведомство заверило, что вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверяет обоснованность тарифов в сфере ЖКХ и отменяет незаконные повышения, а жилищная инспекция следит за расчетом стоимости коммунальных услуг, указываемой в квитанциях. Эти меры обеспечивают «недопущение превышения предельной платы граждан за ЖКУ», утверждают в Минстрое.

Если гражданин тратит на коммунальные услуги больше «установленной нормы» (в среднем 22% своего дохода), ему положена компенсация от государства, напомнили в министерстве.

Как сообщала Baza, россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

При этом в 2026 году планируется дополнительное повышение тарифов. Это загоняет людей в угол, и для урегулирования ситуации необходимо перевести объекты ЖКХ в госсобственность, считает председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ранее россиян предупредили о неприятных последствиях просрочки оплаты ЖКУ.