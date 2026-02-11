Песков: проекты РФ в атомной энергетике конкурентоспособны и дешевле американских

Россия в атомной энергетике является самой передовой страной в мире и способна выдерживать самый высокий уровень конкуренции. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное сотрудничество Армении и США в ядерной сфере.

По его словам, Россия является передовой страной в мире в области атомной энергетики и способна выдерживать самый высокий уровень международной конкуренции.

«То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», — отметил Песков.

Что касается Армении, то представитель Кремля напомнил, что в республике расположены старые советские объекты, которые построены по советскому и российскому дизайну.

Песков добавил, что при наличии спроса со стороны партнеров РФ готова участвовать в международной конкуренции в сфере атомной энергетики.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России. Отмечается, что потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе.

