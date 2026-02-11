Размер шрифта
«Лучшее качество за меньшие деньги»: Песков сравнил атомные проекты России и США

Песков: проекты РФ в атомной энергетике конкурентоспособны и дешевле американских
Maxim Shemetov/Reuters

Россия в атомной энергетике является самой передовой страной в мире и способна выдерживать самый высокий уровень конкуренции. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное сотрудничество Армении и США в ядерной сфере.

По его словам, Россия является передовой страной в мире в области атомной энергетики и способна выдерживать самый высокий уровень международной конкуренции.

«То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», — отметил Песков.

Что касается Армении, то представитель Кремля напомнил, что в республике расположены старые советские объекты, которые построены по советскому и российскому дизайну.

Песков добавил, что при наличии спроса со стороны партнеров РФ готова участвовать в международной конкуренции в сфере атомной энергетики.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России. Отмечается, что потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе.

Ранее Россию поблагодарили за вклад в развитие атомной энергетики бедных стран.
 
