Щербакова заплакала после неудачного выступления на этапе Кубка в Сочи

Анна Щербакова не смогла сдержать слез после своего выступления на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Ученица Этери Тутберидзе допустила одну грубую ошибку в короткой программе, исполнив двойной риттбергер вместо тройного в каскаде с тройным лутцом. Остальные элементы девушка показала без помарок — двойной аксель и тройной флип.

За свой прокат она получила 77,47 балла и заняла промежуточное второе место после другой подопечной Тутберидзе — Дарьи Усачевой, в активе которой 78,41 балла.

Уходя в подтрибунное помещение после оглашения оценок, Щербакова не смогла сдержать слез.