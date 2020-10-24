Валуев допустил поражение Хабиба в бою против Гэтжи
Андрей Черников
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Экс-боксер Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, передает «Чемпионат.com».
Поединок состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
«Гэтжи отдает полный отчет в способностях Хабиба в партере. Хабиб может и проиграть, но что-то мне подсказывает, что он не даст реализовать Гэтжи свой план. Если какой-нибудь лаки-панч не проскочит», — сказал Валуев.