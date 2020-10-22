Макгрегор признался в нанесении запрещенного удара в бою с Хабибом

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что нанес запрещенный удар в поединке против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Видео эпизода ирландец опубликовал в Twitter.

«Удар коленом в глазницу был запрещенным, да. Хотя и красивым. Никогда раньше не видел этого удара, как и многих других своих ударов.

Я использовал ногу, занятую защитой от прохода в маунт, как направляющую для удара. Точно в глазницу», — написал Макгрегор.

Ирландец заявил, что этот удар надо разрешить в смешанных единоборствах (MMA).

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел на турнире UFC 229 Лас-Вегасе 6 октября. Тогда россиянин в четвертом раунде победил соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.

Ранее Макгрегор заявил, что выиграл три раунда из четырех в бою с Нурмагомедовым.