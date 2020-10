Макгрегор признался в нанесении запрещенного удара в бою с Хабибом

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что нанес запрещенный удар в поединке против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Видео эпизода ирландец опубликовал в Twitter.

«Удар коленом в глазницу был запрещенным, да. Хотя и красивым. Никогда раньше не видел этого удара, как и многих других своих ударов.

Я использовал ногу, занятую защитой от прохода в маунт, как направляющую для удара. Точно в глазницу», — написал Макгрегор.

Ирландец заявил, что этот удар надо разрешить в смешанных единоборствах (MMA).

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел на турнире UFC 229 Лас-Вегасе 6 октября. Тогда россиянин в четвертом раунде победил соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.

Ранее Макгрегор заявил, что выиграл три раунда из четырех в бою с Нурмагомедовым.

The knee into the eye socket was illegal yes, from this position. A beauty tho. Never before seen shot. Like many of my shots.

I use the mount defence leg as a spring board, loading the knee below it. Release and straight to the eye socket. Smashed it in! @joerogan. Hey Dana pic.twitter.com/qZAcbbuIHS