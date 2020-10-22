Макгрегор признался в нанесении запрещенного удара в бою с Хабибом
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что нанес запрещенный удар в поединке против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.
Видео эпизода ирландец опубликовал в Twitter.
«Удар коленом в глазницу был запрещенным, да. Хотя и красивым. Никогда раньше не видел этого удара, как и многих других своих ударов.
Я использовал ногу, занятую защитой от прохода в маунт, как направляющую для удара. Точно в глазницу», — написал Макгрегор.
Ирландец заявил, что этот удар надо разрешить в смешанных единоборствах (MMA).
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел на турнире UFC 229 Лас-Вегасе 6 октября. Тогда россиянин в четвертом раунде победил соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.
Ранее Макгрегор заявил, что выиграл три раунда из четырех в бою с Нурмагомедовым.
The knee into the eye socket was illegal yes, from this position. A beauty tho. Never before seen shot. Like many of my shots.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 22, 2020
I use the mount defence leg as a spring board, loading the knee below it. Release and straight to the eye socket. Smashed it in! @joerogan. Hey Dana �� pic.twitter.com/qZAcbbuIHS