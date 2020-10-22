Николич остался разочарован ничьей с «Зальцбургом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче против «Зальцбурга» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, красно-зеленые упустили великолепный шанс увезти из Австрии три очка.

«Не очень доволен результатом, мы хотели взять три очка. Играли первые 35 минут неплохо, забили гол.

Но, к сожалению, пропустили обидный мяч в раздевалку. Это сильно изменило ход игры. Сегодня мы заработали одно очко, двигаемся дальше», — сказал Николич.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» посвятил «Зальцбургу» ироничный пост после ничьей в Лиге чемпионов.