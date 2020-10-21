Президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выступил на пресс-конференции перед поединком между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

По словам Уайта, Нурмагомедов — одна из самых больших звезд спорта и его будут смотреть всегда.

«Хабиб сейчас номер один в UFC по тому, сколько людей «играет» его профилем», — сказал он.

Также президент высказал свое мнение о Гэтжи и о возможном исходе боя.

«Джастин считает, что у него есть стиль, чтобы победить Хабиба.

В поединке есть уважение. Не знаю, как пройдет поединок. Все возможно. Именно это делает бой интересным для всего мира», — добавил он.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов сказал, что схватит Гэтжи и будет давить всю ночь.