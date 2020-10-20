Депутат Госдумы высказался об обвинениях в адрес России в попытках сорвать Олимпиаду

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об обвинениях России в попытках сорвать Олимпиаду, сообщает Sport24.

По словам Свищева, перенос Олимпиады в Токио является потрясением для всей спортивной общественности, в том числе и для России. При этом депутат отмечает, что спорт давно втянули в политические разборки и интриги.

«Просто безумство! Это голословный вброс информации в преддверии тех положительных сдвигов, которые идут сейчас. Эти позитивные сдвиги не нужны нашим оппонентам! Им нужно, чтобы сформировалось неверное мнение о российском спорте. Новую хрень придумали эти товарищи», — сказал Свищев.

Напомним, что 19-го октября появилась информация, что Великобритания и США заподозрили российскую военную разведку в планировании кибератаки на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Токио отреагировал на информацию о российских кибератаках.