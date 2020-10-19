Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт РПЛ.

Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий в Подмосковье. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

«Лига находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС) и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», — говорится в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что матчи «Химок» в РПЛ будут проходить без болельщиков.