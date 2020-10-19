Французский футболист рассказал о решении получить российский паспорт

Бывший футболист «Мордовии», французский полузащитник Дамьен ле Таллек рассказал о своем решении получить российский паспорт, передает Sport24. По словам ле Таллека, процесс получился очень сложным: нужно было постоянно прилетать в Москву, заполнять огромное количество документов и развозить их по разным ведомствам. Футболист рассказал, что за все время он оформил «миллион бумажек».

«Был экзамен по русскому языку: нужно было пройти тест на грамматику и сдать разговорную часть. Все это записывалось на камеру. Я справился, хотя поначалу волновался. Думал, будет сложно», — сказал он.

Также полузащитник назвал главную причину получения российского паспорта.

«Чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности, проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел», — объяснил игрок.

Ле Таллек отметил, что после завершения карьеры собирается жить в Москве.

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