Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству очков в первых пяти турах первенства, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Во встрече против столичного «Вест Хэм Юнайтед» форвард отметился дублем и отдал голевой пас, продлив результативную серию до пяти матчей.

Всего в нынешнем сезоне АПЛ Кейн забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» упустил преимущество в три гола и сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ.