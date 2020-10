Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству очков в первых пяти турах первенства, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Во встрече против столичного «Вест Хэм Юнайтед» форвард отметился дублем и отдал голевой пас, продлив результативную серию до пяти матчей.

Всего в нынешнем сезоне АПЛ Кейн забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» упустил преимущество в три гола и сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ.

⚽️ 5 goals

️ 7 assists@HKane has been directly involved in 12 #PL goals this season, the most ever by a player in their opening five matches of a campaign ✨#TOTWHU pic.twitter.com/R8ILLJW50C