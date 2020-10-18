«Рубин» подал протест на результат матча с «Краснодаром»

Казанский «Рубин» подал протест на результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, в клубе подвергли сомнению некоторые решения главного судьи Михаила Вилкова. В частности, представители команды были недовольны назначением пенальти на 43-минуте игры.

По их мнению, Вилков в данном эпизоде нарушил протокол VAR и не имел права ставить на точку, так как до этого произошла остановка игры.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

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