Хабиб пожелал удачи украинскому боксеру Ломаченко

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram пожелал удачи украинскому боксеру Василию Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса.

Бой состоится ночью 18 октября 2020 года.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA и WBO, а его оппонент владеет поясом чемпиона мира IBF.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Максим Гришин победил Гаджимурада Антигулова .