Янькова поделилась ожиданиями от боя Хабиба и Гэтжи

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова поделилась ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, все знают, что стоит ожидать от 31-летнего дагестанца в октагоне, но никто не может ему противостоять.

Янькова считает, что Хабиб одолеет Гэтжи в партере. Также спортсменка отметила невероятную физическую готовность россиянина и грамотную тактику.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи украинскому боксеру Василию Ломаченко.