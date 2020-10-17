Буланова — о знакомстве с Радимовым: мне стало жалко его

Певица Татьяна Буланова рассказала о том, как познакомилась со своим бывшем мужем Владиславом Радимовым, передает Meduza.

Буланова сказала, что ей позвонил журналист издания «Наш «Зенит», в которой была рубрика «Звезда с звездою говорит».

»Сергей Шнуров общался с Александром Кержаковым, а Радимов хотел со мной. Думала отказаться, но журналист сказал, что Радимов мечтал поговорить со мной. Мне стало его жалко, и мы встретились», — сказала Буланова.



Ранее Радимов поздравил Этери Тутберидзе с успехами фигуристок на этапе Кубка России.