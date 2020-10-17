Стали известны самые подешевевшие игроки РПЛ
Андрей Черников
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Портал Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
В рейтинг попали футболисты, максимально потерявшие в стоимости с начала 2020 года.
На первом месте расположился игрок петербургского «Зенита» Малком. Его стоимость уменьшилась с €40 млн до €30 млн. Вторую строчку занял Марио Фернандес из московского ЦСКА. Его стоимость упала с 30 до 22 млн. Тройку замкнул защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен. Он стоит €12 млн вместо €12 млн.
Ранее сообщалось о том, что Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с «Локомотивом».