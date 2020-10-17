«Зенит» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
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Петербургский «Зенит» и «Сочи» определились с составами на матч 11-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Стартовый состав «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.
Встреча между «Зенитом» и «Сочи» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на высказывание полузащитника казанского «Рубина» Олега Шатова о своем несостоявшемся переходе в «Сочи».