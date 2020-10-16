Загитова примет участие в новогоднем шоу Навки

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в новогоднем шоу Татьяны Навки.

«Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Мы уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости. Ждем вас на наших сказках», — сообщает официальный аккаунт шоу в Instagram.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. Сейчас она ведет программу «Ледниковый период».



Ранее сообщалось о том, что Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».