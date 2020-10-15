Трусова исполнила четверной риттбергер и вошла в историю
Антон Борисов
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова опубликовала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Россиянка стала первой в истории одиночного катания фигуристкой, освоившей все элементы ультра-си. Она успешно исполняла на соревнованиях четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, а также тройной аксель.
В мае 2020 года спортсменка объявила о переходе из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова подвергла критике выступление Трусовой.