Махачев не выступит на UFC 254

Российский боец легкого дивизиона UFC Ислам Махачев из-за отсутствия соперника не выступит на UFC 254. Махачев намекнул на это постом в Instagram.

«В поисках новой цели», – написал россиянин.

Напомним, что поединок Махачева с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом сорвался из-за положительного теста на коронавирус у соперника. Журналист Кевина Айола сообщает, что Махачев отказался от поединка с потенциальным соперником на коротком уведомлении.

UFC 254 состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой чемпиона легкого дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи станет главным событием вечера.

Ранее сообщалось, что Махачев может подраться на турнире UFC 254 с Нурмагомедовым.