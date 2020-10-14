«Зенит» выпустил промо-ролик к старту Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» выпустил на своем YouTube-канале промо-ролик к старту Лиги чемпионов.

Видео сделано в формате комикса, а игроки сине-бело-голубых представлены в образе членов экипажа петербургского флота времен Российской империи.

Самая яркая презентация — у Артема Дзюбы.

К Артему обращаются: » Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров».

«Да, я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки! Послушайте, послушайте, парни, я горжусь вами, я люблю вас. Давайте просто насладимся этим моментом», — отвечает Дзюба.

Фраза про кошелек является отсылкой к истории 2009 года. Ходили слухи, что Дзюба украл у Владимира Быстрова 15 тысяч рублей, когда они выступали за московский «Спартак».

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