Неймар обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии
Василий Учаев
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Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на второе место по голам за национальную команду.
Во встрече отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Перу (4:2) форвард отметился хет-триком. Теперь в активе Неймара 64 гола за команду Бразилии. По этому показателю он обошел Роналдо.
Рекорд принадлежит Пеле, который забил 77 мячей.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. Вместе с национальной командой он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, а также завоевал Кубок конфедераций — 2013.
Ранее сообщалось, что Неймар побил рекорд форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.