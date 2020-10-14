Неймар обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на второе место по голам за национальную команду.

Во встрече отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Перу (4:2) форвард отметился хет-триком. Теперь в активе Неймара 64 гола за команду Бразилии. По этому показателю он обошел Роналдо.

Рекорд принадлежит Пеле, который забил 77 мячей.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. Вместе с национальной командой он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, а также завоевал Кубок конфедераций — 2013.

Ранее сообщалось, что Неймар побил рекорд форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.