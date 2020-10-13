Емельяненко: Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, сообщает Vseprosport. По мнению Емельяненко, Гэтжи является самым неудобным соперником для Нурмагомедова.

«Гэтжи хорошо бьет и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению.

Ринг уравнивает всех. Никакой разницы, где драться, нет: хоть в Абу-Даби, хоть в Москве, хоть в Дагестане. Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее будем держать кулаки за Хабиба», — сказал Емельяненко.

Напомним, что бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

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