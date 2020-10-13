Исмаилов проведет бой с ушедшим из UFC из-за допинга Штырковым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов проведет следующий поединок против соотечественника Ивана Штыркова, сообщает Absolute Championship Akhmat (ACA) в Instagram.

Бой пройдет 12 декабря на турнире ACA 115. Место проведения пока не известно.

Исмаилов провел 19 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения, еще один поединок завершился вничью.

В активе Штыркова 17 побед, одно поражение и одна ничья. Ранее сообщалось, что он покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) за нарушение антидопинговых правил.