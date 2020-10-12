Олимпийская чемпионка о выступлении Валиевой на Кубке России: она прекрасна

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой, которая заняла второе (233,70 балла) место на втором этапе Кубка России в Москве, сообщает «Российская газета». 14-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, но в итоге пропустила вперед подопечную Евгения Плющенко Александру Трусову (240,59).

«Валиеву давно и много хвалят? Я бы не стала говорить, что это просто хвалебные отзывы. Она действительно очень хороша. Она прекрасна. И за всей это красотой виден огромный труд. Но и талант тоже. Ее сложение, ее длинные ноги, руки, то, как она владеет коньком, как интерпретирует музыку — в этой фигуристке есть все. Дай бог ей здоровья, чтобы она продолжала расти и развиваться в таком русле», — сказала Бестемьянова.

Напомним, что под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Однако, летом этого года фигуристка перешла тренироваться к Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка оценила выступление Трусовой на Кубке России.