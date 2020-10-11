«Судите честно!» Зрители обратились к судьям перед прокатом женщин на этапе Кубка

Болельщики, присутствующие на этапе Кубка России по фигурному катании в Москве, оказали давление на судей перед началом произвольной программы женщин.

«Судите честно! Позор судьям!» — прокричали зрители после того, как диктор объявил имена всех семи арбитров, работающих на прокатах одиночниц.

Напомним, по итогам короткой программы промежуточное первое место заняла ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла, что почти равно официально признанному мировому рекорду, принадлежащему Алене Косторной. Она практически на 10 баллов обогнала подопечную Евгения Плющенко Александру Трусову (75,77), которая докрутила в короткой программе дорогой элемент ультра-си — тройной аксель, допустив ошибку лишь на приземлении. Это вызвало негативную реакцию трибун, которые после объявления оценок в короткой программе крикнули судьям «Позорище!».

Ранее Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала судейство после короткой программы на втором этапе Кубка России.