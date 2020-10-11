«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят сократить количество команд в АПЛ

»Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят сократить количество команд в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство обеих команд работает над проектом, который получил название «Большая картина». Клубы хотят сократить количество участников первенства с 20 до 18. Отмечается, что девять ведущих команд АПЛ будут иметь преимущество во время голосований за изменения в регламенте, а также смогут проводить больше матчей в Лиге чемпионов, которую хотят расширить к сезону-2024/25.

Согласно проекту, Кубок английской лиги и Суперкубок страны будут отменены. Путевки в АПЛ получат две команды Чемпионшипа, а 3-5 команды и 16-й клуб высшего дивизиона поспорят за еще одно место.

После изменения схемы распределения расходов АПЛ £250 млн будут направлены в поддержку команд Английской футбольной лиги, а £100 млн получит Ассоциация футбола Англии. Еще 25% от ежегодных доходов клубов АПЛ будут распределены между командами высшего дивизиона первенства.

Источник утверждает, что изменения поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не исключил возвращения в клуб.