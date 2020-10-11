Акинфеев считает, что в ЦСКА только один сильный футболист

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что в составе «армейцев» только один сильный футболист.

«Если я кого выделю, на меня все обидятся. У нас нет сильных футболистов, у нас средняя команда. Сильный футболист только один — Федор Чалов», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала CSKA TV.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают третье место, набрав 19 очков.



Ранее Акинфеев рассказал о музыкальных вкусах пьяных россиян.