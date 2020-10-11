Германия одолела Украину и впервые победила в Лиге наций

Сборная Украины проиграла национальной команде Германии в матче третьего тура Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В составе победителей голами отметились защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Леон Горецка. Единственный мяч сборной Украины на свой счет записал Руслан Малиновский, который реализовал пенальти.

Примечательно, что немецкая команда одержала первую победу в этом розыгрыше турнира. До этого Германия дважды сыграла вничью. На счету Украины одна победа и два проигрыша.

Ранее сообщалось, что черногорский вратарь посвятил Армении победу над Азербайджаном.

Лига наций. 3-й тур

Украина — Германия — 1:1

Голы: 0:1 — Гинтер, 20; 0:2 — Горецка, 49; 1:2 — Малиновский (пенальти), 77.