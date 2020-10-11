Германия одолела Украину и впервые победила в Лиге наций
Анастасия Мартыненко
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Сборная Украины проиграла национальной команде Германии в матче третьего тура Лиги наций.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.
В составе победителей голами отметились защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Леон Горецка. Единственный мяч сборной Украины на свой счет записал Руслан Малиновский, который реализовал пенальти.
Примечательно, что немецкая команда одержала первую победу в этом розыгрыше турнира. До этого Германия дважды сыграла вничью. На счету Украины одна победа и два проигрыша.
Ранее сообщалось, что черногорский вратарь посвятил Армении победу над Азербайджаном.
Лига наций. 3-й тур
Украина — Германия — 1:1
Голы: 0:1 — Гинтер, 20; 0:2 — Горецка, 49; 1:2 — Малиновский (пенальти), 77.