Сборная России разгромила Эстонию в отборочном матче Евро-2021

Молодежная сборная России по футболу одержала крупную победу над национальной командой Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Встреча, которая прошла на подмосковном стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте, когда эстонский защитник Магнус Виллота срезал мяч в свои ворота. Еще три мяча россияне забили в первом тайме. Одним голом отметился Константин Кучаев, дубль оформил Федор Чалов, который также реализовал пенальти. На 77-й минуте встречи молодежная сборная России могла забить пятый мяч, однако нападающий Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После девяти туров отборочного этапа команда Галактионова имеет в своем активе 20 очков. С данным показателем она возглавляет группу 5. Эстонская сборная остается последней с четырьмя очками.

Евро-2021. Квалификация. 5-я группа. 9-й тур

Россия (U21) — Эстония (U21) — 4:0

Голы: 1:0 — Виллота (автогол) — 8, 2:0 — Кучаев — 13, 3:0 — Чалов (пенальти) — 21, 4:0 — Чалов — 40