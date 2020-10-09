Сын Плющенко Гном Гномыч похвастался растяжкой на тренировке

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, который более известен по прозвищу Гном Гномыч, в своем Instagram поделился кадрами с тренировок в академии своего отца. На видеозаписях запечатлено, как семилетний спортсмен делает растяжку.

«Мальчики всегда не такие растянутые, как девочки, но... Тяжело в учении, легко в бою», — подчеркнул фигурист.

Александр Плющенко является общим сыном Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской. Ранее у пары родился еще один ребенок, которому дали имя Арсений. Сын был рожден от суррогатной матери.