Сын Плющенко Гном Гномыч похвастался растяжкой на тренировке
Антон Борисов
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Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, который более известен по прозвищу Гном Гномыч, в своем Instagram поделился кадрами с тренировок в академии своего отца. На видеозаписях запечатлено, как семилетний спортсмен делает растяжку.
«Мальчики всегда не такие растянутые, как девочки, но... Тяжело в учении, легко в бою», — подчеркнул фигурист.
Александр Плющенко является общим сыном Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской. Ранее у пары родился еще один ребенок, которому дали имя Арсений. Сын был рожден от суррогатной матери.