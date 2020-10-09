Уткин назвал Семина слабым тренером

Комментатор Василий Уткин в своем Instagram ответил на вопросы подписчиков.

«Вы же на самом деле любите Семина! Просто прикидываетесь?» — спросил один из болельщиков.

«Я постоянно это говорю. Сейчас чуть реже, человек уже на пенсии, поводов мало. А вообще — тысячу раз в этом признавался. Он прекрасен! Тренер просто слабый», — ответил Уткин.



Напомним, 1 июня у специалиста закончился контракт с московским «Локомотивом». Клуб не стал продлевать соглашение с ним.

Ранее «Локомотив» резко раскритиковали за трансферную политику.