Уткин назвал Семина слабым тренером
Комментатор Василий Уткин в своем Instagram ответил на вопросы подписчиков.
«Вы же на самом деле любите Семина! Просто прикидываетесь?» — спросил один из болельщиков.
«Я постоянно это говорю. Сейчас чуть реже, человек уже на пенсии, поводов мало. А вообще — тысячу раз в этом признавался. Он прекрасен! Тренер просто слабый», — ответил Уткин.
Напомним, 1 июня у специалиста закончился контракт с московским «Локомотивом». Клуб не стал продлевать соглашение с ним.
Ранее «Локомотив» резко раскритиковали за трансферную политику.
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Cкучаю. Во-1, болею (простуда, и все). Во-2, в любом случае в студии ФК ремонт, неделя без полноценного выпуска. В-3, давно не делал. Короче говоря, сегодня отвечаю на ваши вопросы. Не на любые. 1) Не даю никаких прогнозов 2) Вопросы ТОЛЬКО в каментах первого уровня 3) вступаю в разговор, только если заинтересовало На самый навязчивый вопрос последних месяцев ответ дан жизнью - история Эгриси снова в эфире, новая серия по ссылке в профиле! Поехали.